«Никаких очередей, удобно и быстро»: Николаевцы теперь могут платить и передавать показания счетчиков воды с помощью Viber - bot

Абоненты «Николаевводоканала» теперь могут передать показания счетчика и оплатить за услугу с помощью Viber - bot.

Об этом предприятие сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что приложение удобное в использовании и не займет много времени у горожан, чтобы передать показания счетчика онлайн.

«Внимание! Встречайте Viber - bot! Для удобной передачи показаний счетчика начал работать Viber - bot», - говорится в сообщении.

В частности, чтобы передать показания не нужно регистрироваться, достаточно отсканировать QR - код и можно автоматически передать показания счетчика, узнать сумму оплаты и оплатить потребленные услуги.

«Предусмотрена функция передачи показаний по нескольким адресам. Никаких очередей, удобно и быстро», - говорится в сообщении», - говорится в сообщении.

QR - код уже на официальном сайте предприятия.

Прямая ссылка на viber: viber: // pa / info? Uri = vodokanalmkua