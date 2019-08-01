Николаевская команда «CrossFit Septem» завоевала серебро на соревнованиях в Италии

В воскресенье 28 июля в курортном городе Пезаро (Италия) завершились престижные международные соревнования по функциональному фитнесу Adriatic Games 2019. Турнир собрал более 140 команд из всей Европы для того, чтобы определить победителей в пяти категориях. Мужская команда из Николаева «CrossFit Septem» в упорной борьбе завоевала «серебро».

Об этом сообщает «NikSport».

По ходу соревнований борьба шла с переменным успехом. Первый день «Septem» закончил в роли лидера. Второй день начался с неудач и тактических ошибок. Итог: перед финалом третье место и отставание два балла от лидеров. Дождь, и без того тяжелый снаряд с песком стал еще тяжелее. Выбор правильной тактики работы с червем (150кг), позволил сохранить больше сил на вторую часть финала, отставание по ходу ивента нивелировано. Победа в финальном комплексе позволила «Septem» переместиться на вторую строчку лидерборда! На этом летний международный сезон для «Septem» окончен.

Стоит отметить, что это юбилейный десятый подиум на крупных европейских турнирах «CrossFit Septem». Десять раз, за последние четыре года, после того, как на церемониях награждения звучала фраза «SEPTEM CROSSFIT», атлеты из Николаева поднимали флаг страны у себя над головой, стоя на пьедестале (6 раз высшая ступень, 4 раза - вторая) за несколько тысяч километров от Украины!

Напомним, в воскресенье, 7 июля в Берлине закончились одни из самых больших и популярных командных соревнований по функциональному фитнесу (CrossFit) Berlin Throwdown 2019.