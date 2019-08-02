На фестивале в Мексике повара приготовили рекордный сэндвич весом более 900 килограмм

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В Мексике на фестивале пирогов повара приготовили сэндвич весом более 900 килограмм и попали в Книгу рекордов.

Об этом речь идет в сюжете ТСН.

Начинкой огромного сэндвича стали мясо, креветки, грибы и арахисовая паста. Готовка заняла всего 2 минуты 29 секунд.

Длина бутерброда - 72 метра, вес - 900 килограмм. Поварам удалось побить предыдущей рекорд в 62 сантиметра, и они попали в Книгу рекордов. 

Кроме установления рекорда ведущие шеф-повара из семи стран мира угощают гостей фестиваля блюдами. Каждый пытается поразить мастерством приготовления и особой подачей вкусностей. Продлится «вкусный» праздник до воскресенья.

Напомним, что в Житомире в 2017 году был установлен рекорд Украины по приготовлению самого длинного шашлыка.

Julia Davudenko

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русскийобщество