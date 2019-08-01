В Николаеве разыскивают 13-летнюю девочку, которая вечером ушла из дома и пропала

В Николаеве полицейские разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области».

Заводский отдел полиции разыскивает малолетняя Елену Шалимову Елена Витальевна, которая 31 июля в 21:00 ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: рост 163 см, среднего телосложения, волосы светло русые до плеч, глаза карие.

Была одета в: брюки белого цвета в черную полоску, футболку белого цвета с флагом Германии, босоножки черно-белого цвета.

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении несовершеннолетней в полиции просят звонить по номеру 102, (0512) 34-11-98, 0938586858.

Напомним, что ранее Доманевский отдел полиции разыскивал несовершеннолетнего Максима Тиргуала, который в пятницу, 26 июля, около 22:00 ушел из дома и исчез.

Позже в Волновахском районе Донецкой области обнаружили подростка из Николаевской области, который не помнит кто он и как оказался в другом регионе страны.