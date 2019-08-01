«Похорон у нас будет еще много», – николаевский «киборг» возмутился, что курсантов-морпехов заставили мести улицы в Одессе

Генеральный директор информационного агентства «Украинская Медиа Группа» (интернет-издания «Преступности. НЕТ», «Николаевский футбол», «NikLife»), защитник Донецкого аэропорта Артём Дыбленко возмутился тем, что курсанты факультета морской пехоты Академии сухопутных войск в Одессе вместо боевой подготовки метут улицы.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Когда в далеком 2007-м году я ругался с командирами одной из воинских частей из-за того, что солдаты должны заниматься боевой подготовкой, а не улицы в городе подметать или траншеи рыть для прокладки труб, мне отвечали: «А что тут такого? Больше некому!". В 2014-м эта воинская часть понесла огромные потери, тогда из жизни ушли много солдат и офицеров, ушел в иной мир и мой бывший командир роты этой воинской части. Я очень надеялся, что будут сделаны выводы, я очень надеялся, что все изменится», - написал Дыбленко.

«Сегодня, увидев эту войну, я точно знаю, что для того, чтобы выжить в бою, бойцу нужно иметь максимальный багаж знаний и умений. И вот сегодня мне прислали видео, как курсанты факультета морской пехоты Академии сухопутных войск в Одессе в красивой форме убирают улицу. С таким подходом похорон у нас будет еще много. Я не могу подобрать те маты, которые подходят командиру этих морпехов, а все те, которые я знаю, очень мягкие. Сука, сколько это будет продолжаться, у нас ВОЙНА, а мы заставляем элиту веником махать!» - возмутился он.

Напомним, что ранее в Николаеве для ликвидации стихийной свалки привлекли 30 военнослужащих ВМС. В 2011 году военная прокуратура Николаевского гарнизона разоблачила коррупционную деятельность подполковника, который исполняя обязанности командира части, незаконно использовал труд подчиненных военнослужащих срочной службы на собственном строительстве.

Отметим, что в Николаеве был еще один любитель бесплатного труда солдат - депутат николаевского горсовета Константин Масленников, который в августе переехал в Киев и перестал командовать местными солдатами. «Преступности.НЕТ» неоднократно писали, как главный николаевский десантник рвется к власти с граблями и метлами.