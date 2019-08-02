В Нидерландах запретили носить в общественных местах одежду, закрывающую лицо

В Нидерландах вступил в силу запрет на «одежду, закрывающую лицо», в частности мусульманские паранджу и никаб, в общественных местах и ​​транспорте.

Об этом сообщает Радiо Свобода.

Также с 1 августа в школах, правительственных зданиях, больницах, автобусах и поездах нельзя носить шлемы, закрывающие лицо, балаклавы и лыжные маски.

Новое законодательство, по словам его авторов, должно сделать общественные институты и транспорт безопаснее, но критики заявляют, что закон направлен против бурок и никабов, которые носят некоторые мусульманки.

Отмечается, что от 100 до 400 женщин регулярно носят такую ​​одежду в Нидерландах.Теперь полиция может попросить женщин в парандже показать лицо. В случае отказа, им могут запретить доступ к общественной учреждения и оштрафовать минимум на 150 евро.

Сейчас схожие ограничения действуют также во Франции, Бельгии, Австрии и других европейских странах.

Ранее сообщалось, что после серии кровавых терактов на Шри-Ланке власти запретили носить одежду, которая закрывает лицо.

В то же время в Иране женщину приговорили к году тюрьмы за то, что она демонстративно сняла хиджаб на публике.