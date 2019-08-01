«Прекрасный город»: Начальник николаевской СБУ не согласен со словами Президента Зеленского о бандитском Николаеве

Глава управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Юрий Пасик заявил, что не согласен с утверждением Президента Украины Владимира Зеленского о том, что Николаев является бандитским городом, но в то же время сказал, что не может отрицать его слова.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции руководителей силовых структур в четверг, 1 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отвечая на вопрос журналиста о том, что ранее Президент Украины во время своего визита в Николаевскую область заявил, что Николаев – бандитский город, Юрий Пасик сказал, что категорически не согласен с этим.

– Категорически не согласен, – сказал он.

Также он возмутился, что никто из присутствующих на той встрече не спросил у Владимира Зеленского, почему он имеет такое мнение о городе.

– Единственная проблема, почему представители Николаевщины не задали ему вопрос, почему он бандитский. Я здесь девять месяцев уже, прекрасный город, прекрасные люди. Почему никто не сказал, что 6-7 заводов не работают, а это сколько, если перевести на человеческий фактор, будет людей? Почему не говорили, что он бандитский и в таком случае говорить… На же в основном в чем обвиняют? Наркотики, – заявил Пасик.

После его перебил прокурор Николаевской области Тарас Дунас, рассказав о том, что было сделано в сфере противодействия распространению наркотиков, но также не дал оценку словам Зеленского - не подтвердил его слова, но и не опроверг.

При этом далее Пасик сказал, что не может отрицать слова Президента.

– Подождите, не отрицаю. Минутку, что значит слова Президента…? Мы не можем отрицать, - сказал начальник СБУ Николаевщины.

На уточняющий вопрос о том, считает ли начальник николаевского УСБУ, что все-таки Николаев не является бандитским городом, Пасик ответил следующее:

– Николаев – прекрасный город.

А после этого на вопрос, почему это не было сказано непосредственно самому Президенту во время его визита, Пасик сказал, что все должны заниматься своими делами, в случае его ведомства - выявление террористов и коррупционеров.

– Представители власти, облгосадминистрации, они занимаются этим, полиция занимается этим. Вот когда у нас будет каждый заниматься свои и отвечать только за себя....

Далее Пасик возмутился тем, что якобы во всем винят правоохранительные органы.

– А где эти люди, которые выбирали тех депутатов местного уровня, областного уровня, которые выделяли деньги.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время словесной перепалки с исполняющим обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеславом Бонем спросил чиновников, почему Николаев называют бандитским городом.