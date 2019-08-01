Занимательная история одного николаевского «активиста»

Выборы в Верховную Раду прошли, а интерес к ним – нет. Пока одни кандидаты празднуют победу и готовятся принимать присягу, их проигравшие конкуренты времени даром не теряют. Пока одни размышляют в спокойном ритме над планами на будущее и проводят время в тишине, другие всеми силами напоминают о себе, тем более, как можно молчать, когда впереди маячат местные выборы, а тебе давно хочется получить заветный депутатский значок, а если повезет – то и кресло.

Одним из таких шумных и активных кандидатов в депутаты является хорошо известный местным жителям общественник и активист – Денис Жело. Человек, который позиционирует себя спасителем Николаева от коррупции и бандитизма, при этом биография его известна многим.

Несколько лет назад местные СМИ пытались донести до николаевцев истинное лицо этого человека. А говорить действительно было о чем, личность Дениса – многогранная. НЕ зря же он гордо называет себя активистом. За свою долгую карьеру он успел много где “наактивничать”. Начав свою карьеру у известного криминального авторитета Толи “Интеллигента”, Денис смог неплохо укрепиться в мкр. Терновка, получив там контроль за точками приема металлолома.

Но это - не единственный источник дохода Дениса. Два года назад его на тот момент уже бывший соратник, тоже известный активист Игорь Блошко, после конфликта с Жело “слил” в СМИ много интересных фактов. Тогда он рассказал и о способах дохода активиста, об его истинных причинах борьбы с якобы нарушителями закона, и как Денис помогает за “скромное вознаграждение” убирать конкурентов с теплых и насиженных мест.

Вот и сейчас последние месяца три, в то время как правоохранители систематично ловят банды, которые крадут топливо, Жело активно беспокоится о коррупции и сливе топлива на ЮЖД в Николаеве, а точнее, помогает одной “бандитской” стороне укрепиться на этом не совсем законном заработке, путем дешевого пиара и публикаций, естественно не бесплатных.

Так, в мае этого года сотрудники полиции и СБУ задержали банду под предводительством местного бандита по прозвищу “Осетр”. И вроде все должны быть довольны, в том числе и Денис, который в свое время и сам писал в разные правоохранительные органы обращение о краже топлива. Но что-то пошло не так. После первого поста на своей странице в ФБ, в которой автор восхищался задержанием, видимо какая то третья сила, возможно финансовая, заставила собачку загавкать в другом направлении, а именно в сторону Наума, при этом совсем не направляя своих читателей на еще одну бурно развивающуюся банду по кражам топлива, которая не стесняясь правохранителей, врывается в рабочее время к руководству депо и откровенно угрожая требует выполнять их условия. А может Денис и знает об этом, но не упоминает, потому как изначально его цель была – рубануть бабла, попиариться перед выборами ну и конечно же “мокнуть” правоохранителей, которые якобы задержали, да не всех, и выдать все за передел “бандитских” сфер влияния, тем самым и себе заработать имя борца с коррупцией. Однако грамотный читатель понимает, что таким образом, отвлекая внимание зрителя, Денис непосредственно участвует в перераспределении сфер влияния на ЖД и, как он сам пишет, загоняет незаконный бизнес под одного монополиста. Складывается впечатление, что он какой-то однобокий активист. А как без этого, ведь надо быть в тренде: дорогие шмотки, макбук, айфон. Выгодная тема быть мелким блогером наверно.

На последних выборах в ВР Денис Жело баллотировался по 129 округу. При этом блогер с 5 тысячной аудиторией в фейсбуке смог набрать всего 1029 голосов.

Зато при регистрации он указал, что является директором ООО “Юг Эко Агропродукт”.

Фирма была создана 10 месяцев назад, уставной капитал – 1000 грн. Соучредителем с ним является Василий Валенков. Тот самый бывший директор образцовой автошколы, который был уволен за коррупцию и потом грозился доказать обратное. Невозможно не обратить внимание на то, что в фирме Жело и Валенкова одним из видов деятельности указана торговля топливом. И тут напрашивается вопрос: а каким топливом торгует фирма активиста? И только ли за “спасибо” так рьяно отстаивает Денис интересы определенных ОПГ?

И такой вот яркий общественник и активист, которому верят люди, уставшие от произвола, коррупции, на деле оказывается пособником процветания той самой коррупции, а вся деятельность. Таких как Жело сводится к участию в помощи бандитам по отжиму бизнеса или получения доли в нем, контролю над легальными или серыми видами деятельности.

Радует то, что Президент Украины Владимир Зеленский очень быстро распознает таких “активистов”: во время проведения встречи в Борисполе он выставил за дверь депутата борписпольского горсовета Ярослава Годунка, человека с прошлым подобным Денису Жело. Тогда Владимир Зеленский назвал Годунка в прямом эфире бандитом и разбойником, поручив СБУ изучить работу депутата. У Дениса с его активной деятельностью такая вст треча тожде вполне может стать реальностью и тогда вряд ли ему поможет его страница в ФБ с закрытыми комментариями под важными постами, его друзья из ОПГ и правоохранительных органов. Потому что в таких ситуациях как правило, каждый в ответе сам за себя.