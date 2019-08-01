На Николаевщине разыскивают 47-летнего жителя Кировоградской области, который не добрался до места службы

Первомайский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области разыскивает 47-летнего Геннадия Боева, жителя села Станковатое Ольшанского района Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, он 24 июля уехал в Николаев, откуда должен был ехать к месту службы в Луганской области, но туда не добрался. Последний раз мужчину видели на территории автовокзала в городе Первомайск 25 июля. В настоящее время связь с ним отсутствует и местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, лицо овальное. Был одет в джинсы голубого цвета, синюю футболку, сандалии коричневого цвета из кожзаменителя. Особые приметы: на плечах левой и правой руки татуировка с изображением иконы, на груди в области сердца татуировки с изображением группы крови «IV -». Пропавший склонен к употреблению алкогольных напитков.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Первомайский отдела полиции по адресу: г.. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, 093-631-8450, 099-136-2734 и 102.

Напомним, что в Николаеве полицейские разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку.