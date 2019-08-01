Это мой округ. И еще третьей части населения нашего города. И вот если говорить, что у нас в стране не все в порядке, что нужно что-то менять, что… ну и так далее, то вот я чувствую определенную ответственность именно за 128. Надеюсь, вместе с той самой третьей частью населения. И еще тремя отдельными гражданами. О них дальше.

Картина на нашем округе такая:

Не удержался, сложил 17 992 + 12 933 + 1674. Получил 32 599. На 1 442 голоса больше, чем у победителя, обещающего услужить народу. Почему складывал именно эти цифры? Потому что Артем Ильюк, Анатолий Дворник и Артем Хачатуров выглядят как представители одного направления, одной политической силы. С условным названием Платформа. Но неоформленной.

Я прекрасно понимаю, что не все зависит от конкретных кандидатов, тем более проигравших. Но ведь что-то зависит и от них. Кому я должен передать свой наказ избирателя? Надеюсь, при поддержке третьей части населения. Да, вот тех самых 32 тысяч 599 человек. А у меня он есть, этот наказ, простой и понятный, я надеюсь.

1. Продолжить политическую работу на округе

Часто так бывает, что мажоритарный кандидат, не выигравший выборы, растворяется в политическом тумане, забывает о своей ответственности. Ведь он не депутат. А люди же за него проголосовали, они доверили ему право и, между прочим, обязанность представлять их интересы в политике. Да, без формального мандата. Ну и что? В нашей демократической стране есть все возможности при такой поддержке, выраженной официально и весомо, влиять на власть, отставать свою программу (см. на ссылке). И, конечно же, на следующих выборах, попасть во власть уже вовсе не случайно, а именно благодаря и в результате политической работы на округе.

2. К следующим выборам объединится

Вернемся к цифрам. Все же понятно – распылили голоса. Но кто за это несет ответственность? Персонально Артем Ильюк, который решил, что партии – это не для него, а он не для партий? Мураев и Вилкул, которые не нашли общего языка с Бойко и Рабиновичем? Не знаю, и не хочу знать. Хочу, просто очень хочу, чтобы к следующим выборам это было позади, вот эта борьба престолов. Стране нужна сильная и эффективная – а это значит единая – партия мира. Думаете, к следующим выборам вопрос утратит актуальность? Дай бог. А все остальное? Экономика, внешняя политика, наука и образование – разве это все могут как-то сдвинуть с места политфрагменты с мелкими вождями во главе? Нужна одна сила во главе с национальным лидером. Которого должна определить партия, а не кулуарные договоренности спонсоров.

Так же и на округе. Люди к следующим выборам будут знать, кто и как работал на округе, что предлагал и что сделал – определятся наилучшим образом.

3. Самый простой вопрос

Я с некоторых пор обратил внимание, что хотя все политологи в один голос говорят о том, что Украине нужны идеологические партии, ни один действующий политик этот хор не поддержал. Персональным, так сказать, политическим каминг-аутом. Скажите, пожалуйста, уважаемые бывшие кандидаты и, я надеюсь, будущие политические деятели 128 округа, у вас есть политические убеждения? Каковы они? Да, по Остапу Бендеру, и чего это я его вспомнил…А, так ведь в ваших программах про это ни слова.