Николаевские синоптики дали прогноз погоды на выходные – в воскресенье станет не так жарко и может пойти дождь

В Николаевской области в выходные могут пройти кратковременные дожди.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

В пятницу, 2 августа будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит 12-17 градусов, а днем 25-30 градусов.

В субботу и воскресенье, 3-4 августа ожидают облачную погоду с прояснениями. 3 августа ночью будет без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

На 4 августа прогнозируют кратковременный дождь, ночью местами сильный дождь, грозу. Также местами может усилиться ветер до 15-20 м/с. Температура днем 3 августа составит 24-29 градусов, а 4 августа – 21-26 градусов.