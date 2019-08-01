Жителей Очакова просят не беспокоиться из-за учений морской авиации

Морская авиация Военно-морских сил Украины продолжает выполнять учебно-тренировочные полеты в рамках летно-тактических учений в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

«Жителей и гостей Очакова просим не волноваться по поводу выполнения маневров и отнестись с пониманием к учениям», - отмечено в сообщении.

Вертолеты Ми-14 и самолет Ан-26 совершенствовали летные навыки экипажей, проводили полеты в зоне и по кругу. Авиаторы отработали десантирование спасательно-поисковой группы. Также были отработаны элементы радиолокационного поиска подводной лодки условного противника. Впереди авиаторов ждут тактические маневры, бомбометание в заданном районе.

Напомним, что ранее украинские летчики-миротворцы опубликовали атмосферные фото со своих ночных учений.