Николаевская военнослужащая признана лучшим психологом в десантно-штурмовых войсках

Военный психолог Елена Шеян, которая служит в Николаевской 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, стала лучшей среди своих коллег в Украине.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Финальный этап конкурса на лучшего психолога десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины состоялся в Житомире. В течение двух дней военные психологи из разных воинских частей соревновались между собой за звание лучшего.

Оценивало участников конкурса компетентное жюри, которое определяло уровень теоретических знаний: основ психологии, требований руководящих документов и особенностей выполнения заданий на должностях. Также претенденты прошли этап самопрезентации своих достижений за время работы психологом.

По результатам конкурса, лучшим психологом десантно-штурмовых войск в 2019 году была признана старший лейтенант Елена Шеян, которая проходит службу в должности офицера в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Второе место занял старший лейтенант Дмитрий Андропов – заместитель командира роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Третье место завоевала лейтенант Наталья Гончарова – офицер-психолог 3-го десантно-штурмового батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. С 14 по 16 августа победители будут представлять десантно-штурмовые войска на конкурсе на лучшего психолога Вооруженных Сил Украины, который пройдет в Одессе.