Мэр Сенкевич считает, что Украина не увидит кардинальных изменений при Зеленском: «Единственный способ помочь нашей стране – это пахать»

Николаевский городской голова Александр Сенкевич уверен, что после выборов в Верховную Раду ничего не поменялось, как и не поменяется за пять лет нахождения при власти Владимира Зеленского, которого украинцы выбрали Президентом.

Об этом он заявил в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

— Ничего не поменялось. После выборов ничего не поменялось и в ближайшее время я не думаю, что мы ощутим какие-то изменения. Более того, я не думаю, что мы ощутим кардинальные изменения в ближайшие пять лет..., - отметил городской голова.

Также он считает, что для того чтобы в нашем городе, как и стране что-то поменялось необходимо усиленно работать.

— Это всего лишь очередной «холодный душ» для всех нас. Для того, чтобы мы не ждали, что придет царь, придет новый Президент, у нас подметет под подъездом, пойдет вместо нас получит зарплату большую, поможет нам ее получить. Единственный способ помочь нашей стране, нашему городу стать успешнее – это работать, пахать на ежедневной основе. И не отдыхать по 30 дней в году по праздникам, а именно работать над своим бизнесом... Просто работать. И тогда у нас будет успех. Я не почувствовал изменения, их не почувствовал никто после выборов Президента, после выборов в Верховную Раду. Мы их может быть ощутим, если все вместе поможем работать новоизбранным депутатам, - подытожил Александр Сенкевич.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич хочет встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить финансирование капитального ремонта Варваровского моста.

Помимо этого, ранее Сенкевич попросил кандидатов в народные депутаты Украины от Николаевской области дать обязательство в случае победы на выборах запланировать на 2020 год 500 миллионов гривен на ремонт Варваровского моста и увеличить финансирование ремонта дорог государственного значения, которые проходят через Николаев.