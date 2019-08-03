В Индии открылось муниципальное кафе, в котором можно обменять пластик на еду

В индийском городе Амбикапу открылось муниципальное кафе, где за пластиковый мусор предлагают еду.

Об этом сообщает Лига, ссылаясь на The Economic Times.

За 500 грамм пластика в кафе дают полный завтрак, а за килограмм можно получить полноценный обед. Для удобства кафе построили на центральной автобусной станции города.

Основная задача, которую поставили перед собой создатели проекта: побороть голод среди бездомных и бедных, а также очистить улицы от пластиковых отходов.

Также городские власти планируют предоставить жилье бездомным, собирающим мусор. Амбикапу нуждается в пластике, потому что в городе строят новые дороги посредством смешивания пластиковых гранул и асфальта. В издании отмечают, что такие дороги долговечны, потому что вода проникает сквозь них.

Ранее сообщалось, что загрязнение мирового океана пластиком каждый год обходится странам в 2,5 триллиона долларов. В Италии из-за пластика погибла беременная самка кита – в её теле нашли 22 килограмма мусора. А в Европарламенте запретили пластиковую посуду с 2021 года.