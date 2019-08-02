В МАУ подтвердили, что рассматривают возможность рейсов из Николаева в Киев, но есть нехватка самолетов

В компании «Международные авиалинии Украины» думают о перспективе запуска рейса «Николаев-Киев», но не могут назвать сроки начала таких полетов из-за задержек поставки самолетов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в дирекции по коммуникациям авиакомпании МАУ.

«Авиакомпания МАУ заинтересована в расширении маршрутной сети и рассматривает аэропорт Николаева в качестве одного из возможных пунктов введения нового внутреннего маршрута в свою сеть. В настоящее время сотрудниками МАУ проводятся инспекции по изучению наземной инфраструктуры данного аэропорта, взлетно-посадочной полосы, осуществляется анализ характеристик типов воздушных суден, которые потенциально могут быть задействованы для выполнения рейсов между Киевом и Николаевым», – ответили в авиакомпании.

«В то же время стоит отметить, что смещения сроков планируемой поставки самолетов Boeing 737 MAX 8 не дает МАУ возможности делать какие-либо прогнозы относительно периода открытия новых направлений в связи с отсутствием требуемого количества воздушных суден во флоте авиакомпании для выполнения рейсов по данным маршрутам», – добавили в МАУ.

Напомним, что во время визита на Николаевщину Президент Владимир Зеленский дал распоряжение, чтобы аэропорту дали в рамках эксперимента диспетчера «Украэроруха», чтобы можно было наладить запуск регулярных рейсов. Он пообещал способствовать заходить авиакомпаниям на КП «Николаевский международный аэропорт». Директор аэропорта Федор Барна сказал, что сможет обеспечить ежедневное наполнение рейса «Николаев-Киев».

Позже Барна заявил, что рассчитывает на успешный аудит МАУ и, если авиакомпания найдет самолет, то рейс «Николаев-Киев» запустят уже в октябре.