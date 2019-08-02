В Николаеве бойцы 79-й бригады почтили память погибших десантников

В части отдельной десантно-штурмовой 79-ой бригады прошло прощание с погибшими за Украину бойцами.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

2 августа - это день уважения и памяти погибшим боевым собратьям, всем кто проходил службу в рядах Воздушно-десантных, Аэромобильных, высокомобильных и десантно-штурмовой войсках, выполнял воинский долг защищая Родину.

В рамках данного мероприятия состоялся молебен по погибшим героям Украины и возложение цветов под музыку военного оркестра 79-ой части. Мероприятие посетили как родственники погибших, так и бывшие сослуживцы.

На этот раз организаторы ограничились короткой встречей, а также пригласили всех желающих посетить показ военной техники.

Напомним, как ранее, 11 июля, на территории 79-ой отдельной десантно-штурмовой бригады на проспекте Героев Украины состоялся молебен по погибшим возле Зеленополья бойцам. В 2014 году, в бою под Зеленопольем Луганской области 11 июля 79-Николаевская аэромобильная бригада ВДВ ВС Украины потеряла 10 военнослужащих, еще 41 было - ранено.