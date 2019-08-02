На платформе «Googlemaps» появилась интерактивная карта вакансий города Николаева

Теперь работу можно искать с помощью интерактивной карты вакансий города Николаева на платформе «Googlemaps», которую разработали специалисты сектора рекрутинга Николаевского городского центра занятости.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

«Кто умеет пользоваться современными электронными сервисами - потому легче трудоустроиться. Сегодня Интернет - это самый популярный источник поиска вакансий, только база региональной службы занятости ежедневно аккумулирует в свободном доступе более 2000 актуальных вакансий. Карта вакансий помогает сразу видеть расстояние от Вашего дома до будущего места работы, размер заработной платы и контакты рекрутеров центра занятости. Как это работает? Достаточно просто: нажмите на интересующую Вас вакансию на карте (перейти можно по активной ссылке), получите доступную информацию и свяжитесь с нашими рекрутерами по вопросам дальнейшего трудоустройства. Желаю успехов в поиске работы», - отметил руководитель ОЦЗ.

Кроме того, для тех, кто активно ищет или только планирует сменить работу, заработал сервис «База талантов». Поэтому каждый может заполнить резюме (перейти к анкете можно по активной ссылке) в Google-форме и отправить его рекрутерам службы занятости. Резюме будут рассылать непосредственно работодателям, которые ищут соответствующих работников.

«Качественно заполненное резюме постоянно работает на Вас. Если Вы не можете найти работу или думаете «искать новую работу или нет?» Отправьте резюме и, возможно, работа сама найдет Вас. Специалисты сектора рекрутинга сами свяжутся с Вами, если появится подходящая вакансия. Кстати, при этом не обязательно регистрироваться в службе занятости как безработный», - отметил Д.Оборонько.

Напомним, что 22 июля областная служба занятости у ОДК провела мини-ярмарку вакансий для укомплектования новых городских автобусов КП НГС «Николаевпасстранс» водителями и контролерами.