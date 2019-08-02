На Николаевщине пьяный мужчина вломился в дом пенсионерки и пытался ее изнасиловать – ранее он уже попадался на похожих преступлениях

В Первомайском районе полиция задержала подозреваемого в попытке изнасиловать пожилую женщину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Ночью 29 июля в Первомайский отдел полиции обратилась 62-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестный мужчина проник в ее дом и пытался ее изнасиловать.

От потерпевшей полицейские узнали, что около полуночи она сначала услышала, а потом увидела, как в окно ее дома лезет неизвестный. Не растерявшись, женщина пыталась вытолкать мужчину и закрыть окно, но он преодолел сопротивление и все же смог попасть в дом.

Применив физическое насилие, обидчик пытался ее изнасиловать, но количество выпитого спиртного помешало ему довести свой умысел до конца, что вопреки его планам спасло женщину от надругательства над ней. После этого неизвестный скрылся, а женщина обратилась в полицию.

Оперуполномоченные установили личность злоумышленника – им оказался 37-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений и имеет непогашенную судимость.

По согласованию с местной прокуратурой злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 152 УК Украины («Покушение на изнасилование»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас следственные действия продолжаются.