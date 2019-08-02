«Это гарантия для банка», – директор «Николаевэлектротранса» о том, что без повышения тарифа на проезд, город не получит кредит ЕБРР на троллейбусы

Николаев не получит кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития на закупку 60 новых троллейбусов, если не повыситься стоимость проезда на КП «Николаевэлектротранс».

Об этом в пятницу, 2 августа, в ходе рабочей встречи членов транспортной комиссии горсовета и членов исполнительного комитета, сообщил директор КП Владимир Евтушенко, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, на исполком Николаевского городского совета уже трижды выносился вопрос повышения стоимости проезда в элеткротранспорте до 5 гривен. Однако он каждый раз или переносился, или его попросту не согласовывали. На это есть несколько причин: члены исполкома уверенны, что сразу после утверждения этого решения, маршрутчики тут же попросят повысить тариф на проезд и им. Второй момент, который не устраивает членов исполкома, это то, что доход предприятия от повышения стоимости проезда не сильно увеличится, в отличии от компенсации КП из городского бюджета. Также, всех не устраивает, что электротранспорт дублирует маршрут маршрутных такси из-за чего горожане попросту откажутся от этого вида транспорта и пересядут на коммунальные автобусы или маршрутки, от чего выручка станет еще меньше.

Стоит отметить, что перед началом обсуждения вопрос, директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко сообщил, что это не заседание комиссии, а рабочая встреча, а значит никаких решений принимать никто не будет, а собравшиеся просто обсудят ситуацию. Поэтому он попросил журналистов покинуть заседание. В итоге, представители СМИ все же остались на заседании.

— Кто постарался и позвал СМИ? Я хотел просто пообщаться, - поинтересовался Владимир Евтушенко у присутствующих, так как о мероприятии на сайте мэрии не сообщалось, но мэр ранее поручал провести данное заседание.

Обсуждение началась с того, что член исполкома Владимир Тимошин поинтересовался, с какого числа планируется поднятие тарифа, ведь в предыдущем проекте решения, которое выносилось на заседание исполкома, дата стояла с 28 июня. Начальник управления транспорта Дмитрий Попов сообщил, что планировали поднимать с 5 августа, но на 9 августа на заседание исполкома вынесут новый проект решения с изменениями. Поэтому Владимир Тимошин отметил, что решение в любом случае не могло быть согласовано, так как оно незаконно.

Владимир Евтушенко Владимир Тимошин и Сергей Исаков Сергей Шульгач и Константин Картошкин

Помимо этого он поинтересовался, в какую сумму обходиться содержание предприятия, на что представитель предприятия отметила, что содержание обходиться в 254 миллиона гривен, из них компенсация за льготный проезд из бюджета - 113 миллионов гривен, 104,3 миллиона - это финподдержка. Однако, по ее словам предприятие не получило и этих средств.

При этом, депутат горсовета Сергей Исаков заявил, что новый тариф не покроет расходы предприятие.

— Есть типовой договор. Город заказывает предприятию транспортную работу, то есть количество вагоно-километры, которое проезжает наш транспорта, заказывает маршруты, и определяет, сколько это стоит. То есть отсюда можно определить стоимость километра и дальше вести все эти расчеты. И это единственный правильный способ ведения хозяйствования... На транспорте должны быть GPS и тогда мы будем платить по факту выполненных работ, - заявил Сергей Исаков.

Депутат Сергей Шульгач и член транспортной комиссии отметил, что большинство горожан не ездят на электротранспорте потому что считают это ниже своего достоинства, ведь машины старые, ржавые и разваливаются, хоть предприятие изо всех сил старается держать его в нормальном состоянии. В свою очередь, Владимир Евтушенко сообщил, что 9 августа пройдет встреча с представителями ЕБРР касательно, где должны подписать договор на получение кредита на покупку 60 новых троллейбусов, 20 из которых будут на автономном ходе.

— Поступил разговор о повышении заработной платы. Денег уже не хватало, если мы повысим зарплату, то тем более будет не хватать. В ноябре месяце мы уже встанем. Второй вопрос, мы постоянно говорим о плохих дорогах, транспорте изношенном. Говорим, что все это нужно менять. Мы очень долгий путь прошли по вопросу заключения договора с ЕБРР по закупке троллейбусов. Мы выполнили все условия со своей стороны... В условиях, которые там рассматривались, один из пунктов есть тариф. Наш, николаевский тариф вообще не соответствует никаким тарифам в Украине. Для банка это возможность стабильного понимая вопроса в закрытии кредита, который будет нам даваться на закупку троллейбусов... Нет никакой альтернативы, тариф является гарантией (получения кредита на троллейбусы, - ПН), - сообщил Евтушенко.

Дмитрий Попов и Александр Демьянов

Его поддержал и депутат Константин Картошкин, который пояснил, что банк поступает правильно прописывая такие условия.

— Логика очень простая. Если 9 числа не подпишут договор, то там есть условие - повышения тарифа и переход на оплату гривна-километр, то никаких новых троллейбусов не будет, - заявил Константин Картошкин.

В связи с этим, присутствующие депутаты отметили, что в таком ключе вопрос можно поддержать, но если тариф будет поднят после того, как город получит троллейбусы. Однако Евтушенко заявил, что при таком условии договор с ЕБРР вряд ли получится подписать.

Также директор КП попросил начальницу отдела цен и ценовой политики Елену Болычевскую озвучить расчеты по рентабельному тарифу. По ее словам, тариф в 5 гривен нельзя назвать рентабельным, так как для более-менее нормального содержания установить тариф на КП необходимо в размере 7-8 гривен.

При этом, член исполкома Владимир Тимошин сообщил, что 9 августа он не будет поддерживать этот вопрос, так как ему не предоставили убедительных доводов.

— Из всего этого я услышал хотя бы честное высказывание, что мы повышаем тариф только для того, чтобы угодить банку, - отметил Владимир Тимошин.

— Если честно говорить людям, то мы поднимаем тариф, чтобы обновить подвижной состав. А потом уже будет решать дальше по поводу компенсации, - отметил Александр Демьянов.

На этом обсуждение вопроса закончилось, некоторые депутаты и члены исполкома заявили, что в таком ключе вопрос можно поддержать, ведь иначе город не получит новые троллейбусы, остальные же отмечали, что из-за повышения тарифа ничего не измениться.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил выносить вопросы повышения тарифа на проезд в маршрутных такси и электротранспорте на сессию, а не на исполком, чтобы потом ни у кого не возникало каких-либо претензий.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву кредит в размере 16,4 миллиона евро в рамках реализации проекта по обновлению подвижного состава КП «Николаевэлектротранс». Изначально обсуждалась закупка 50 троллейбусов на сумму 10 миллионов евро. Однако, позже представители сторон договорились, что будет обработана возможность приобретения 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. В частности, Владимир Евтушенко заявлял, что в конце сентября - начале октября на улицах Николаева должны появиться новые троллейбусы, которые город закупит за кредитные средства ЕБРР.