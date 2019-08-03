В США эксгумируют тело известного гангстера Джона Диллинджера – его родственники считают, что в его могиле похоронен другой человек

Департамент здоровья штата Индиана удовлетворил ходатайство на эксгумацию тела гангстера Джона Диллинджера. Могилу планируют раскопать 16 сентября на один день.

Об этом сообщает газета «IndyStar».

В статье говорится о том, что тело Диллинджера выкопают в рамках документального фильма для канала «History Channel».

Однако на телеканале «ABC Chicago» рассказали о том, что тело хотят эксгумировать для подтверждения или опровержения заявления его племянников, которые дали письменные показания под присягой, утверждая, что в могиле Джона Диллинджера похоронен другой человек.

Показания были подписаны Майклом Томпсоном и Кэрол Томпсон Грифит.

В них сказано, что некоторые описания трупа Диллинджера не совпадают с его реальной внешностью – к примеру, цвет глаз, форма ушей и головы, отпечатки пальцев. Этому находятся опровержения – в частности, в отчете ФБР 1934 года после убийства Диллинджера сказано, что отпечатки пальцев совпадают.

Кости, которые эксгумируют, отправят на тест ДНК.

Касательно внешности Джона Диллинджера существует много теорий. По одной из версий он выжег себе отпечатки пальцев, выщипал брови, красил волосы и подвергался пластическим операциям.

Для справки:

Джона Диллинджера в Америке называли врагом общества №1 – он был одним из самых разыскиваемых гангстеров в тридцатые годы в США. За свою жизнь он ограбил около двух десятков банков и четыре полицейских отделения, дважды бежал из тюрьмы. В 1934 году Диллинджера застрелил агент ФБР, когда тот выходил из кинотеатра «Biography Theatre». Агент выстрелил гангстеру прямо в лицо.