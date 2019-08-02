На выходных в Николаевской области и городе ожидаются грозы, дождь и град

В Николаевской области 3 и 4 августа ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, в связи с влиянием активного циклона на территории Николаевской области и в Николаеве в конце дня 3 августа и в течение суток 4 августа ожидается осложнение погодных условий: грозы, значительный дождь. Ночью 4 августа сильный дождь, местами град, усиление северо-западного ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на выходные на Николаевщине – в воскресенье станет не так жарко и может пойти дождь.