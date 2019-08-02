«Если увидим эффект саботажа», – мэр Сенкевич может подать ответный иск против члена исполкома Тимошина из-за Соборной площади

Александр Сенкевич Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что не исключает, что может подать в суд заявление о препятствии членом исполкома Владимиром Тимошиным работе исполнительной власти.

Об этом он рассказал в ходе инспекции работ по реконструкции Соборной площади, в пятницу, 2 августа.

Ранее полиция открыла уголовное производство по заявлению члена исполнительного комитета горсовета и адвоката Владимира Тимошина по факту якобы незаконного проведения работ на объекте археологического наследия, уничтожения, разрушения или повреждения объектов культурного наследия. Речь шла о найденных артефактах античного памятника археологии «Поселение Бульвар», что датируется IV-III ст. до н.э.

По словам Сенкевича, городская власть готова подать в суд, если данное расследование повлечет за собой эффект саботажа.

— По-моему, не только член исполкома Тимошин, но и другие общественники подали такое заявление. Тимошин может делать все, что угодно. Конечно же, если мы будем видеть, что это будет иметь, скажем так, эффект саботажа, то не исключаю, что мы тоже можем подать заявление, как препятствие работе исполнительной власти тоже в суд. Пускай занимается работой в суде, занимается своей профессиональной деятельностью, – сказал Сенкевич во время общения с журналистами.

Напомним, что в своем заявлении Тимошин мотивировал позицию тем, что 25 января начальник отдела охраны культурного наследия горсовета Бондаренко официально предупреждала главного архитектора Цымбала и директора департамента ЖКХ Коренева о возможном наличии под площадью археологического памятника «Поселение Бульвар» IV-III веков до нашей эры. Однако, это не помешало начать работы по реконструкции площади.

Во время археологического исследования территории памятника было найдено небольшое помещение, где согласно старым картам, находилось строение гауптвахты. Там же нашли предметы быта и пушечное ядро. Все результаты исследований в отделе охраны культурного наследия пообещали показать на мероприятиях, посвященных Дню археолога в сентябре.

Как известно, в 2017-ом году состоялся конкурс, победитель которого получил первоочередное право на разработку проекта реконструкции площади. В конце апреля 2018 года главный архитектор города Андрей Цымбал заявил, что реконструкцию центральной площади Николаева Соборной вполне можно успеть завершить до 230-летия города в 2019 году, но для этого нужна политическая воля и выделенные на реализацию проекта средства.