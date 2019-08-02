Начальник николаевской СБУ заявил, что обыски у ВО «Батьківщина» проводились по распоряжению из Киева

Начальник управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Юрий Пасик заявил, что обыски в Корабельной районной организации партии «Батьківщина» и допросы ее членов, которые проходили в период предвыборной кампании перед первым туром выборов Президента, были проведены по процессуальным поручениям из столицы.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции руководителей силовых структур, которая состоялась в четверг, 1 августа, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее руководитель районной организации Елена Смирнова заявила, что при тогдашнем Президенте Украины Петре Порошенко сотрудники правоохранительных органов осуществляют давление на «Батьківщину» из-за агитационной работы партии.

– Такая информация была по Украине. У нас в регионе, по-моему, такого не было. Если что-то выполнялось, то только по поручениям. Имеется в виду процессуальные поручения, – сказал начальник УСБУ.

Пасик добавил, что сотрудники правоохранительных органов, в том числе и СБУ, которые проводили следственные действия, могли не знать, что это были именно агитаторы. Также он посетовал на то, что информация об этом озвучилась уже непосредственно после выборов.

– Вопрос в том, что на тот момент, когда выполнялись поручения, даже возможно сотрудниками СБУ, поручение процессуальное, которое пришло из Киева, тогда никто ничего не знал, что это были агитаторы, никто ничего не говорил. А все это началось почему-то, когда прошли выборы, что оказывается эти люди были честными агитаторами. До этого момента никто не поднимал эти вопросы. Посмотрите даже свои публикации – они появились уже после выборов. До этого никаких комментариев от этой политической силы не было, - рассказал Пасик.

Напомним, что ранее СБУ проводила обыски у членов «Батьківщини» из-за избирательной пирамиды во главе с нардепом, обыски проходили и в Николаеве. Согласно материалам, опубликованным СБУ, финансированием схемы занимался депутат Верховной Рады Руслан Богдан («Батьківщина»): он отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.

Нардеп от «Батьківщини» Руслан Богдан отвергает обвинения СБУ в том, что он якобы причастен к организации «агитационной пирамиды» для фальсификации результатов выборов.