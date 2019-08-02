Про спорт, а точнее про конкурс

Здравствуйте друзья. Держу в руках интересный документ, а именно условия проведения конкурса на должность начальника управления молодежи и спорта Николаевской ОГА.

Документ очень интересный с первой страницы, а именно условия конкурса утверждены главой Николаевской ОГА от 20.06.2019 №143-рк.И тут возникает первый вопрос, кто был голова администрации ОГА? Ответ прост И.О. глава ОГА, напомните, кто был. . Уже в документе неточность с должностным лицом.

Но это не самое интересное. А вишенкой на этом торте есть четвертая страница, где утверждаются сроки выполнения обязанностей начальника управления. И вуаля, срок выполнения согласно этому документу, есть бессрочный. То есть чиновник областного уровня, который сам является назначаемым на должность и в любой момент может быть снят с должности, берет на себя функцию утверждения бессрочных полномочий, для чиновника, более низшего ранга. Как вам такой

Что, это простая невнимательность, или некий умышленный ход, под уже готового кандидата? Чтобы потом, чтобы не делал на должности новоназначенный чиновник, его можно было снять, только через уголовное производство. Именно назначенный, потому как есть инсайдерская информация, что как и раньше вопрос решен в пользу одного из главных претендентов на эту должность.

И теперь о самих претендентах на эту должность. Как и в прошлом забеге, главными участниками идут два сапога пара, которые и так долгое время вершили, дела, делишки, делюги. Это всем хорошо известная связка экс начальника отдела спорта некоего Садовского А.В. и его верного заместителя, а теперь и.о. начальника некоего Гинкула В.Н. Персонажи очень колоритные и достаточно предприимчивые. Не буду подробно останавливаться на всех «достоинствах», этих персон, потому как это должно стать уже функциональной обязанностью, компетентных органов.

Тут вопрос, в том чем руководствовался тот кто составлял этот документ, а это по логике юридический отдел Николаевской ОГА, того кто подавал на подпись, ну и конечно кто ставил утверждающую резолюцию.

Или в Украине теперь всех чиновников распорядителей бюджетных денег будут назначать пожизненно, как и судей, чтобы легче было решать вопросы???

Какие будут мнения и сообщества, по этой ситуации?

Документ для ознакомления прилагается.