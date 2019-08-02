В Ровно суд признал невиновными активистов, требовавших импичмента Зеленского

В Ровно суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и 20-летнего Романа Филюка невиновными в проведении несанкционированного митинга в центре города 25 мая, в ходе которого они требовали импичмента президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает активистка Александра Дворецкая на своей странице в Facebook.

По ее словам, судья Ровенского апелляционного суда Степан Шимкив отменил решение Ровенского городского суда относительно нарушения Коцюрубой и Филюком порядка проведения мирных собраний по ст. 185-1. Апелляционный суд постановил, что в деянии активистов отсутствует состав административного правонарушения.

«Коротко, что это значит: полиция превысила свои полномочия, препятствовала проведению собрания Дарьи Коцюрубы и Романа Филюка и руководствовалась политической целесообразностью, а не задачей охраны общественного порядка», — отмечает Дворецкая.

Напомним, 25 мая в Ровно 20-летнего парня и 16-летнюю девушку доставили в отделение полиции из-за проведения ими акции за импичмент президента. После этого, президент Владимир Зеленский призвал МВД «не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок».