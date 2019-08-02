В Николаеве вручили ордера на квартиры двум военнослужащим, которые в 2014 году не предали присягу и переехали из Крыма

В Николаеве городской голова Александр Сенкевич 2 августа вручил ордера на квартиры военнослужащим Вооруженных Сил Украины Юрию Климкину и Сергею Комлику.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Начальник 203-го центра подготовки сержантского состава Военно-Морских Сил мичман Юрий Климкин и главный старшина Корпуса морской пехоты прапорщик Сергей Комлик проживают в Николаеве с 2014 года, после того, как их военные подразделения передислоцировали в связи с аннексией Крыма.

- Благодаря добросовестным налогоплательщикам, которые наполняют городской бюджет, мы можем сегодня выполнять государственную программу по обеспечению жильем военнослужащих. Это общее дело каждого из нас, - сказал мэр Николаева.

Мичман Юрий Климкин верно служит украинскому народу уже 16 лет. Участвовал в операциях и международных учениях, участник АТО. У него есть жена и дочь. Юрий Климкин родился и вырос в Феодосии. В течение 10 лет был военнослужащим 1-го отдельного батальона морской пехоты, потом – 137-го отдельного батальона морской пехоты. Его назначили начальником 203-го центра подготовки сержантского состава Военно-Морских Сил, базирующегося в Николаеве. Центр занимается подготовкой сержантов для всех воинских частей южного региона Украины.

Прапорщик Сергей Комлик в рядах Вооруженных Сил Украины почти 9 лет. До аннексии Крыма служил в 36-й отдельной бригаде береговой обороны. С конца 2014 года является участником АТО и ООС, координирует работу сержантского и старшинского состава подразделений морской пехоты. У него есть жена и маленький сын. Жилье для военнослужащих приобретено за средства городского бюджета в рамках комплексной программы социальной защиты населения «Турбота».

Напомним, ранее мэр Николаева вручил ордер на квартиру паралимпийскому чемпиону Игорю Цветову.