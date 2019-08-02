В Николаеве закрыли точку по продаже самогона, которую горвласть дала женщине в аренду под торговлю продуктами

В Заводском районе Николаева в районе остановки общественного транспорта 2-е КП закрыли киоск по продаже самогонной продукции.

Об этом сообщает управление превентивной деятельности ГУНП в Николаевской области.

Отмечается, что о торговой точке стало известно благодаря публикации николаевцев в социальной сети Facebook в группе «Contact Centr при Николаевском городском совете». Полицейские выяснили, что продажу осуществляла 60-летняя местная жительница.

В ходе проверки правоохранители установили, что временное сооружение находится на территории, которая находится в коммунальной собственности города и была предоставлена ​​женщине на основании договора аренды земли для осуществления ею предпринимательской деятельности, а именно продажи продуктов питания.

«Но вместо этого, недобросовестная предпринимательница, в нарушение требований договора аренды по ее целевому использованию, начала заниматься незаконной деятельностью - продавать алкоголь кустарного производства», - говорится в сообщении.

В отношении женщины сотрудники Заводского отдела полиции составили административный протокол по ст. 164-16 КУоАП «Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности» и изъяли около пяти литров самогонный продукции.

Административные материалы полицейские направили для принятия решения в суд. Правонарушительнице грозит ответственность в виде наложения штрафа в размере от 1700 до 8500 гривен.

Кроме того в адрес Николаевского городского головы сотрудники Управления превентивной деятельности ГУНП области подготовили и направили письмо о необходимости решения вопроса о расторжении договора аренды и демонтажа вышеуказанного временного сооружения.

Напомним, как 16 апреля, в центре Николаева выявили незаконную точку продажи алкоголя.