В Саудовской Аравии женщинам разрешили путешествовать без мужчин

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Саудовская Аравия отменила запрет женщинам путешествовать самостоятельно — без дополнительного разрешения мужчин.

Соответствующее решение правительства Саудовской Аравии 2 августа опубликовали в официальных СМИ королевства, передает Громадське, ссылаясь на ВВС.

Отныне каждая женщина, которая достигла 21-летнего возраста, имеет право оформить загранпаспорт и отправиться в путешествие без обязательного согласия и сопровождения мужчины-опекуна. Кроме того, власти одобрили и другие послабления. В частности, новые указы также предоставляют женщинам право самим регистрировать рождение ребенка, брак или развод и оформлять право на опеку над несовершеннолетними детьми.

Отмечается, что до сих пор саудовским женщинам приходилось спрашивать разрешения для получения паспорта или поездки за границу у опекуна — мужа, отца или другого родственника-мужчины.

Ранее сообщалось, что двум сёстрам из Саудовской Аравии удалось сломать приложение, через которое их контролируют мужчины, и сбежать в Грузию.

Мила Волкова

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русскийобщество