В Трускавце готовятся к приезду Зеленского: проверяют люки и лайтбоксы, а «слуг народа» разули в отеле

В отеле Rixos в Трускавце, где в субботу ждут президента Владимира Зеленского, усилены меры безопасности.

Об этом сообщает «Украинская правда».

В гостинице установлены рамки, работники УГО даже просят будущих депутатов от «Слуги народа» разуться.

Кроме того, взрывотехники проверяют канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов в центре Трускавца.

Фото: Евгений Руденко

Вместе с тем, пресс-служба президента сообщает, что 3 августа Зеленский заедет во Львовскую область с рабочим визитом.

«Глава государства примет участие в совещании по развитию медицинского туризма в Украине», - говорится в сообщении.

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 мандата. Среди победителей в мажоритарных округах есть безработные кандидаты, а также кандидаты без высшего образования. С 29 июля по 4 августа партия совместно с Киевской школой экономики проведет для кандидатов интенсив по основам экономики, управлению государствам и другим предметам.

Позже журналисты НВ подсчитали стоимость курсов обучения будущих нардепов от «Слуги народа» в Трускавце. По их данным они могут стоить не менее 8,5 миллионов гривен.