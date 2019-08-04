В Николаеве департамент ЖКХ отдаст 1,2 миллиона гривен за проверку лифтов в многоэтажках

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Департамент ЖКХ Николаевского городского совета 2 августа объявил торги по проведению экспертного обследования лифтов в жилых домах Николаева.

Об этом свидетельствуют данные ресурса публичных закупок Prozorro.

Ожидаемая сумма работ 1 миллион 250 тысяч гривен. Аукцион начнется 20 августа. Победитель должен будет проверить 328 лифтов. Предоставить услугу он должен до  15 ноября 2019.

Напомним, что ранее в Николаеве управление Гоструда через суд запретило использование 29 лифтов. Также ожидалось, что в городе остановятся еще около 500 лифтов, однако директор ДЖКХ Сергей Коренев заверил, что в июне не отключат 500 лифтов по решению суда

Julia Davudenko

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русскийобщество