Ущерб от лесных пожаров в России составил 2,4 миллиарда рублей

Счетная палата РФ подсчитала, что лесные пожары этого года понесли ущерб на сумму 2,4 миллиарда рублей.

Об этом сообщила пресс-служба счетной палаты.

За первые шесть месяцев 2019 года в России возникло 7,6 тысячи лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 миллиарда рублей. При этом на охрану лесов было выделено около 6,6 миллиарда рублей.

Счетная палата РФ Самыми масштабными по площади стали пожары в июле этого года, которые охватили более 4 миллионов гектар леса.

«По результатам последних проверок, к основным причинам сложившейся ситуации стоит отнести нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в субъектах Российской Федерации и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами», - сообщили в Счетной палате.

Напомним, ранее сообщалось, что лесные пожары зафиксированы в 10 регионах: в Иркутской и Тюменской областях, в Красноярском, Хабаровском, Пермском и Забайкальском крае, Якутии, Бурятии и в Ямало-Ненецком АО. Общая площадь пожаров – около 3 миллионов гектаров, о чем сообщается в отчете «Авиалесохраны».

В Сибири площадь пожаров достигла 3 миллионов гектаров – пожар не тушат, потому что экономят.