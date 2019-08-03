В Афганистане при авиаударе погибли три главаря «Талибана»

На западе Афганистана в провинции Фарах при авиауадаре погибли трое местных главарей радикального движения Талибан, включая так называемого «губернатора».

Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на Министерство обороны страны в субботу, 3 августа.

«Теневой «губернатор» Фараха Мулла Абдул Бари, а также полевые командиры Мулла Саддик и Мавлави Сайед были убиты в районе Хаки-Сафед в пятницу вечером», – говорится в сообщении.

В заявлении не уточняется, был ли удар нанесен афганскими ВВС или силами коалиции под руководством НАТО.

Также сообщается, что провинция Фарах уже давно является ареной ожесточенных столкновений между боевиками и силами безопасности.

Напомним, как 7 июля утром, на территории восточной афганской провинции Газни прогремел мощный взрыв, произведенный при помощи заминированного автомобиля. Ответственность за атаку, послужившую причиной человеческих жертв, взяло на себя движение «Талибан».