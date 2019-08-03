Совладельцы группы компаний «ПАЕК» разделили доли в бизнесе

Совладельцы группы компаний ООО «СП «Южная Аграрно-Экспортная Компания» (ПАЕК) Юрий Кормышкин и Ростислав Данильченко разделили бизнес между собой и будут продолжать развивать его каждый самостоятельно.

Об этом стало известно в пятницу, 2 августа, из поданных документов о разделении бизнеса в Антимонопольный комитет Украины, пишет издание «АгроЮг».

За 10 лет бизнес-партнерства Юрий Кормышкин и Ростислав Данильченко смогли создать крупную аграрную империю, включающую земельный банк с общей площадью 65 тысяч га, ряд хозяйств, сосредоточенных на территории Николаевской области, несколько элеваторов и крупных перерабатывающих предприятий. Главная деятельность компании заключается в выращивании зерновых культур, бобовых культур и семян масличных культур.

В комментарии изданию «АгроЮг» Юрий Кормышкин подтвердил данную информацию.

«Мы действительно приняли решение разделить активы. Глобальные цели, которые мы вместе с Ростиславом Владимировичем ставили, находясь у истоков нашего бизнеса, на сегодняшний момент достигнуты. Дальше у каждого из нас разное видение вектора развития предприятий, поэтому после долгих обсуждений мы приняли единственно правильное решение – разделить активы и продолжать работать отдельно, каждый в своём направлении. При этом, чтобы исключить ненужные сплетни и домыслы, отмечу, что процесс разделения бизнеса проходит мирно и никоим образом не влияет на наши дружеские отношения с Ростиславом», – заявил Юрий Кормышкин.

По его мнению реорганизация компании только усилит позиции каждого из них. Он уверен, что принятие подобного решения даст возможность компании развиваться и оставаться конкурентным игроком рынка.

На данный момент происходит процесс разделения активов компании. Сообщается, что компания «ПАЕК» остаётся в сфере влияния Юрия Кормышкина. Часть предприятий, которые входили в группу компаний, переходит в собственность Ростислава Данильченко.

Для справки:

ООО «СП «Южная Аграрно — Экспортная Компания» (ПАЕК) в своей собственности на территории Николаевской области имеет 65 тысяч га сельскохозяйственной земли, 200 тысяч тонн единовременного элеваторного хранения и 50% доли в компании «Экотранс». Кроме выращивания зерновых, бобовых и семян масличных культур, группа компаний занимается производством пеллет из соломы, пресноводным рыбоводством. «ПАЕК» обеспечивает рынок предложениями по предоставлению в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества, предоставление в аренду сельскохозяйственной техники, предоставления услуг по перевозке грузов, а также предоставления юридических услуг. Специалисты группы компаний «ПАЕК» занимаются разведением крупного рогатого скота. Деятельность компании ведется и в сфере инженеринг архитектуры и строительства, в предоставлении услуг технического консультирования в этих сферах. Среди культур, которые выращиваются группой компаний «ПАЕК»: подсолнечник, озимая пшеница, озимый ячмень, озимый рапс, горох, овес, люцерна.