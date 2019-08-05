«Я могу быть полезен»: Экс-депутат и главврач Николаевского областного кожвендиспансера Бекало рассказал о своих планах вернуться в Украину

Максим Бекало Экс-депутат Николаевского горсовета и бывший главврач Николаевского областного кожвендиспансера Максим Бекало дал комментарий относительно своей учебы в США и планах вернуться в Украину.

Соответствующее видео было опубликовано на его странице Facebook.

Как сообщает «НикЛайф», в США бывший главврач Николаевского областного кожвендиспансера Максим Бекало вместе с семьей улетел в апреле 2014 года.

Он сообщил о том, что планирует вернуться в Украину после получения опыта в американском здравоохранении. Решение вернуться возникло сейчас потому, что ранее он не видел перспектив в работе с предыдущим правительством.

«Я закончил университет Сан-Диего по специальности «Управление предприятиями здравоохранения» в 2015 году и последние четыре года я работаю в крупных медицинских компаниях в Америке, в большой сети больниц. Моя специальность заключается в взаимодействии между этими больницами и государственными фондами «Medicare» и «Medicaid» и частными страховыми компаниями. Это взаимодействие включает в себя заключение контрактов со страховыми компаниями и подтверждение получения оплаты за медицинские услуги», - сообщил Максим.

Кроме того, в его компетенцию входить контроль за эффективностью лечения, эффективным использованием средств при оказании услуг, выставление и сопровождение счетов, и апелляция в случае отказа.

Как пример он указал, что подотчетные ему отделы, на данный момент, обрабатывают около 60-ти тысяч услуг ежемесячно. Он указал что эта система сложнее, чем можно себе представить на первый взгляд.

Он заключил, что украинское здравоохранение совершило ряд ошибок при формировании первичного звена и эти ошибки вылились в «многомиллиардные потери». Подобные ошибки при формировании «вторичного звена» выльются в еще большие убытки.

Также он отметил, что теперь знает как работает эта система, и решение вернуться в Украину возникло именно благодаря этим знаниям, так как они могут быть полезны нашей стране.