Николаевский фотограф показал, как на Кировоградщине воссоздали свадьбу Нестора Махно

Николаевский фотограф Сергей Жолонко, некогда представивший свои работы на выставке «Окна старого Тбилиси», показал, как на Кировоградщине «батько Махно» якобы свадьбу гулял.

Снимки с областного фотопленэра, в рамках которого этого происходило, он опубликовал на своей странице в Facebook, передаёт NikLife.

Пленэр проходил на родине супруги украинского революционера-анархиста Нестора Махно Галины Кузьменко в пятницу, 2 августа. Его слоган: «Помошная – город, который поражает». По случаю мероприятия актеры местных любительских коллективов воссоздали свадьбу «батька Махно».

Как пишет местное издание «CBN», результатом пленэра должна стать фотовыставка и издание иллюстрированного фотоальбома «Туристическая Помошная», в котором будут представлены местные пейзажи и памятники архитектуры. Фотоальбом дополнят материалы научных сотрудников по истории края, его природных богатств и туристических перспектив. При этом, на пленер были приглашены члены Национального союза фотохудожников Украины из Киева, Одессы, Кривого Рога, Кропивницкого и других городов. В частности, среди гостей были и николаевские фотографы Сергей Жолонко и Вадим Федоров.

Стоит отметить, что именно в селе Помошная развивалась история большой любви Нестора Махно. Галина Кузьменко была родом отсюда, а с выдающимся анархистом она познакомилась в Гуляйполе, где работала учительницей. Постепенно их отношения переросли в любовь, а через некоторое время – и в брак. При этом, по сказаниям, Нестора Махно так боялись, что в Помошной и ближайших селах не нашлось священника, чтобы обвенчать эту пару. Однако, свадьба по настоянию родителей невесты отбыла громкая – с устланными коврами и метанием золотых монет в толпу.

Больше фото на NikLife.