В Москве люди снова протестую за честные выборы – полиция задержала не менее 89 человек

В субботу, 3 августа, в Москве проходит акция протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

С самого утра в центр Москвы стянули полицейских и технику. Отмечается, что на Трубной площади находилось много молодых людей спортивного телосложения – предположительно, титушек.

В частности, полиция объявила акцию незаконной и призвала воздержаться от участия. У прохожих полиция проверяла у всех прохожих документы, а также просила подписать предупреждение о том, что если человек будет участвовать в митинге, то его могут задержать.

Корреспондентов «Медиазоны» остановили на выходе с «Пушкинской», заставляют подписать вот такое предупреждение и грозят посадить в автозак https://t.co/UU1fZtfmQO pic.twitter.com/rXjqOSh0jX — Медиазона (@mediazzzona) August 3, 2019

О готовности принять участие в мероприятии заявили более 10 тысяч человек в группе во «ВКонтакте» и более 20 тысяч — в Facebook.

Как пишет «Медуза», на этот раз акция проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу от Пречистенских до Покровских ворот. Отмечается, что днем в Покровском и Басманном районах резко пропала мобильная связь – люди заявляли, что МТС отключила 3G и 4G.

Стоит отметить, что некоторые заведения в центре Москвы не открылись после предостережений властей в связи с несогласованной акцией.

На Трубной площади перекрывают движение машин Видео: Евгения Зобнина pic.twitter.com/oaJIa7IDVG — Телеканал Дождь (@tvrain) August 3, 2019

По информации «ОВД-Инфо», в Москве уже задержали не менее 89 человек. Задержанные жалуются на насилие со стороны силовиков: одному мужчине чуть не сломали руку со словами «урод и упырь». Также в ходе протеста на Пушкинской кто-то распылил перцовый баллончик, из-за чего пострадал корреспондент «МБХ медиа».

Задержанного мужчину буквально выносят с Рождественского бульвара Видео: Евгения Зобнина pic.twitter.com/qgFVL4wSZ1 — Телеканал Дождь (@tvrain) August 3, 2019

«Попадаются и случайные ребята. Один [задержанный] парень говорит, вышел из хостела подлечить гайморит», - рассказал политолог Аркадий Дубнов, которого также задержали.

Сообщается, что под волну задержаний попала даже депутат от путинской партии «Единая Россия», которая, по ее словам, просто переходила дорогу вместе с мужем. Задерживают и журналистов, которые освещают событие.

Это лучшее видео пока за сегодня. Член партии Единая Россия и её муж «просто хотели перейти улицу». А дальше все на видео: pic.twitter.com/A1HrreQVBD — Michael Elgort ✡️ (@just_whatever) August 3, 2019

Напомним, что в Москве 27 июня число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму составило 1371 человека.