Девочку, которая в Карпатах пошла собирать ягоды и заблудилась, нашли

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14-летняя девочка, которая заблудилась во время сбора ягод в Карпатах, нашлась.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Закарпатской области.

Напомним, что девочку искали с вечера пятницы местные жители и спасатели.

Около 14:00 она вышла на связь с родными и сообщила, что находится вблизи поселка Шибене Верховинского района Ивано-Франковской области. Предварительно, состояние ее здоровья удовлетворительное.

К поискам были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники из двух горных поисково-спасательных отделений, полицейские и местное население. Для обследования пограничных участков были привлечены пограничники Мукачевского отряда.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье спасатели нашли туристку, которая заблудилась в горах.

Мила Волкова

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русскийобщество