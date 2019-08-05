Коболев заявил, что в подземные хранилища Украины уже закачали 15 миллиардов кубометров газа

По состоянию на 3 августа в украинских подземных хранилищах уже накопили 16 миллиардов кубометров газа.

Об этом в субботу утром сообщил председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Таким образом идет подготовка к отопительному сезону.

«Сегодня (3 августа - ред.) пересекли отметку в 16 миллиардов кубических метров газа. До начала отопительного сезона осталось 73 дня», - написал он.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и предприятия, входящие в ее группу, в конце июня подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге исковое заявление о размере компенсации убытков из-за захвата их активов в Крыму на $5,2 миллиардов.