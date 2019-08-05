«Медико – Природничий Университет» проводит набор студентов на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения

«Медико – Природничий Университет» приглашает всех желающих поступить на вечернюю, заочную, дистанционную формы обучения по специальностям:

223 Медсестринство

Специализации:

- сестра медицинская по косметическим процедурам (косметолог, подолог);

- менеджмент и управление в области охраны здоровья (с правом занимать должность старшей и главной медицинской сестры в ЛПУ, здравпунктах и ФАПах);

- сестра медицинская по массажу и лечебной физкультуры (специалист в области физической терапии, эрготерапии);

- сестра медицинская по стоматологии (ассистент врача стоматолога);

- сестра медицинская по диетическому питанию.

053 Психология

Специализации:

- практическая психология;

- медицинская психология.

Телефоны приемной комиссии: (096)-305-05-96, (095)-443-67-79, (093)-608-62-97.

Адрес: г.Николаев, пр.Богоявленский, 43-А

Сайт: http://vnz-mpu.com.ua/

Социальные сети:

- https://www.youtube.com/channel/UC_Y0n6tBZUw82aQ3zH01K5Q ;

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«Медико – Природничий Университет» стремительно развивается, проводит конференции, участвует в различных выставках, научных пикниках, проводит профориентационные семинары.

20 июня в «Медико-Природничий Университет» состоялась I Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященная актуальным вопросам общественного здоровья в условиях современности. Участниками мероприятия стали представители медицинской общественности Николаева, Херсона, Одессы и Киева.

26 июля состоялась встреча ректора ПВНЗ "Медико - Природничий Университет", доцента, кандидата экономических наук М.А.Волкова с атташе Генерального консульства Республики Польша в Одессе - Лукаш Винный, доктор наук Университета Варминско-Мазурского в Ольштыне - Богдан Взентек, представитель Медицинского университета - Анна Вишневская.

Встреча и обсуждение дальнейшего сотрудничества ПВНЗ "Медико - Природничий Университет" с Медицинскими университетами в Польше состоялась на выставке польского фотохудожника Богдана Взентека.

"Медико - Природничий Университет" приглашает всех желающих получить высшее медицинское образование!