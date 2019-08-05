В Канаде женщину во время похода начала преследовать пума и отступила только тогда, когда услышала песню группы Metallica

В Канаде женщина утверждает, что смогла отпугнуть от себя хищную пуму песней группы Metallica.

Об этом сообщает CNN.

45-летняя Ди Галлант пошла в поход в городе Дункан, на юге острова Ванкувер, вместе со своей собакой Мерфи 23 июля. Она говорит, что была лишь в нескольких километрах от леса, когда вдруг поняла, что ее начала преследовать пума.

Сначала женщина была заинтригована, ведь никогда раньше не видела этого хищника так близко. Впрочем, потом она поняла, что животное приближается к ней. Она закричала, и пума перестала двигаться. Но не отступила.

Галлант пыталась размахивать руками и кричать на кошку, пытаясь ее прогнать, но пума продолжала идти за женщиной. Тогда Галлант включила на телефоне самую громкую группу, которую только нашла: Metallica, а именно песню «Don't Tread On Me» («Не наступай на меня»). Это стало и предупреждением, и призывом.

Именно после этого животное побежало прочь.

По словам женщины, все произошло быстро, минут за пять, и она не успела испугаться. Галант оставила песню на повторе до конца своего похода.

«Я безусловно уверена, что Metallica спасла мой день там», - говорит она.

Напомним, в штате Колорадо в США медведь в поисках пищи пробрался на задний двор дома и попытался утащить с собой мусорник.