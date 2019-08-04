Избранные депутаты от партии «Слуга народа» завершили свое обучение в Трускавце

Неделя обучения избранных депутатов от партии «Слуга народа» завершена, участники тренинга возвращаются в Киев

О завершении учебы партия «Слуга народа» сообщила на своей странице в Facebook.

Депутаты поблагодарили отель Rixos Prykarpattya, заявив, что благодаря им «учеба прошла как один день».

«Неделя интенсивного обучения прошли как один день. И это произошло благодаря хорошему и уютном месту Rixos Prykarpattya», - сказано в сообщении.

Представители политсилы добавили, что «благодаря гостеприимной встрече знания усваивались лучше».

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия «Слуга народа» получит в парламенте 254 мандата. Среди победителей в мажоритарных округах есть безработные кандидаты, а также кандидаты без высшего образования. С 29 июля по 4 августа партия совместно с Киевской школой экономики проведет для кандидатов интенсив по основам экономики, управлению государствам и другим предметам.

Позже журналисты НВ подсчитали стоимость курсов обучения будущих нардепов от «Слуги народа» в Трускавце. По их данным они могут стоить не менее 8,5 миллионов гривен.