«Будет время для участия в судебных процессах»: Скандальный генерал ВСУ Назаров подал рапорт об увольнении

Юрий Назаров Генерал-майор Виктор Назаров, которого суд признал виновным в гибели украинских военных в сбитом вооруженными террористами самолете Ил-76 и приговорил к 7 годам лишения свободы, подал рапорт об увольнении из Вооруженных сил.

Об этом написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«Назаров занимает пост заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, последние пять лет он был вторым по влиянию человеком в ГШ ВСУ, правой рукой начальника ГШ Виктора Муженко, занимая пост исполняющего обязанности первого заместителя начальника Генштаба», - напомнил он, также указав, что Назаров признан Павлоградским судом виновным в служебной халатности, позволившей российскими диверсантам сбить самолет Ил-76 в Луганском аэропорту.

«Генерал подал в апелляцию. За годы после вынесения приговора Назаров добился увольнения двух военных летчиков - экспертов в деле по Ил-76», - уточнил Бутусов.

По его словам, Назаров также фигурирует в деле о служебной халатности в Иловайском сражении, которое до суда до сих пор не дошло.

«После увольнения у генерал-майора Назарова будет достаточно времени для участия в судебных заседаниях», - резюмирует журналист.

Напомним, что 14 июня 2014 года на территории Луганской области боевики сбили Ил-76МД. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли. В марте 2017 года в связи с этой трагедией суд приговорил генерала Виктора Назарова к семи годам тюрьмы. Назаров как тогдашний руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия террористов на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей. Кроме того, в акте указано, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть «осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника» и был проинформирован о террористической угрозе. Назаров подал апелляцию на приговор и остался на свободе.

Также ранее сообщалось, что 30 мая текущего года в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины состоялись первые кадровые решения и генерала Назарова лишили полномочий.