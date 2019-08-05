Спасатели Николаевщины за сутки девять раз выезжали на помощь водителям, чьи автомобили застряли на дорогах из-за сильного дождя

В воскресенье, 5 августа, в Очаковском и Баштанском районах Николаевской области спасатели несколько раз привлекались для оказания помощи водителям, чьи автомобили застряли на дорогах из-за погодных условий.

Об этом говорится в оперативной сводке Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Как известно, в Николаевской области спасатели за утро 4 августа уже успели вытащить шесть автомобилей, попавших в ловушку из-за дождя.

Вследствие осложненных погодных условий, а именно продолжительного дождя, легковые автомобили застряли на подъемах сельских дорог. Для оказания помощи привлекались пожарно-спасательные отделения 7-й, 22-й пожарно-спасательных частей. В общем оказана помощь владельцам девяти автомобилей.

Напомним, что ранее в Очакове спасатели помогли госпитализировать тяжелобольного мужчину.