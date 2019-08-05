Завтра в Николаеве разведут оба моста для захода на судостроительный завод десантного корабля

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Во вторник, 6 августа, в Николаеве планируется разведение Южнобугского (Варваровского) и Ингульского мостов.

Об этом говорится в письме генерального директора ГП «Николаевский судостроительный завод» Владимира Калашникова, адресованном мэру Александру Сенкевичу, передает отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета.

Предполагается, что разведение мостов состоится с 12:00 до 13:00. Причина - вход в акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» среднего десантного корабля «Юрий Олефиренко».

При этом указывается резервное время разведения - 7 августа с 12:00 до 13:00.

Напомним, что 29 июня 2018 года в акваторию города Николаева зашли средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», ракетный катер «Прилуки» и катер связи «Доброполье».

Также ранее сообщалось, что корабль «Юрий Олефиренко» был задействован в торжествах по случаю Дня морской пехоты Украины 23 мая прошлого года.

Виолетта Чех

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русскийобщество