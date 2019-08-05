В Николаеве в парке «Народный сад» местные жители услышали выстрелы – полиция никого не нашла

Фото из архива В понедельник, 5 августа, в Центральном районе Николаева местные жители услышали выстрелы.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили читатели.

По словам читателей, в районе Народном саду (бывш. парк имени Петровского) были слышны несколько выстрелов.

Как сообщили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области, на спецлинию действительно поступил вызов с сообщением о том, что неизвестный совершил около пяти выстрелов.

На место прибыли патрульные полицейские и группа тактико-оперативного реагирования. При осмотре территории никого, кто мог быть к этому причастен, не обнаружено. Также не было выявлено следов выстрелов или гильз.

Напомним, как ночью в Николаеве группа нетрезвых парней устроила стрельбу из стартового пистолета.