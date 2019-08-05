Украинские морпехи продолжают международные учения «Agile Spirit 2019» в Грузии

В Грузии продолжаются международные учения «Agile Spirit 2019» с участием украинских морских пехотинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на Facebook.

Учения с участием морских пехотинцев проходят на полигоне Орфоло.

Сообщается, что военнослужащие отрабатывают действия во время непосредственного боевого соприкосновения с противником, в составе тактических «двоек», «троек» и разведывательных отделений.

Также проходят тренировки взаимодействия в бою групп огневого прикрытия и тому подобное. Со всеми задачами украинские военные справляются на отлично.

«Следует сказать, что на одном тактическом поле с морпехами тактику пехотного развертывания отрабатывали и военные из Болгарии, которые были поражены высоким уровнем подготовки и мастерством украинских военных», - говорится в сообщении.

Вооружение морпехам обеспечивает украинская сторона. Отрабатывать применения различного оружия военным помогают инструкторы из Сакартвело.

Напомним, на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области проходят учения 28-й механизированной бригады.