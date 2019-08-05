У Платформы новоселье

Хотелось поговорить об итогах Платформы – За жизнь на 128 округе. Но также и в городе вообще, ведь 127 и 129 не отделены от 128 каким-то забором – мы же один город. Но как-то не получилось. Не откликнулись бывшие кандидаты. Промолчали. Анатолий Дворник ответил в привате. Но неопределенно…

И тут оказалось, что у партии нет даже городской страницы в Фейсбуке. Ну, это мы легко исправили, при этом наделив каждый округ своей группой. 127, 128 и 129. А нужно ли? Кстати, как с этим у Слуги народа? Победитель же абсолютный – все три городских округа взял.

У Слуги в Николаеве есть страница, при ней группа (одна на весь город, а может быть и область?), и еще три страницы у каждого из победивших (не будем забывать) кандидатов. Гайду (Слуга-Гайду и Гайду-слуга), Пасечный, Копытин. И еще в качестве бонуса или сюрприза три страницы: Команда (русский и украинский варианты) и просто Слуга (№14).

Скажу честно, я не вникал, что там и как на страницах и в группе Слуги, меня интересует Платформа. Но неразговорчивым политикам из этой политсилы нужно, наверное, брать пример со Слуги? И не только политикам, избирателям тоже, и это, как раз, кажется самым главным.

Для того, чтобы политики не забывали о своих избирателях после выборов, избиратели не должны забывать о политиках. Нужно держать их в тонусе. Напоминать и о себе, и о тех обещаниях, которые были даны во время кампании. Да и вообще о том, что политпроцесс не состоит из одних кампаний. Для того, чтобы победить на выборах, нужно готовиться к ним все пять лет работы текущего состава. И это не дело только политиков, это дело всех избирателей, всех активных граждан (волонтеров?). Вот, подбираемся к сути вопроса.

Напомню, персонально за двух кандидатов Платформы на николаевских округах проголосовало 12 933 на 128 и 9 389 на 129. А если за партию в целом, то, соответственно 14 592, 18 269 и 14 258 – всего 47 119 человек. Так вот, из этой почти полсотни наших сограждан я приглашаю троих для модерации уже упомянутых окружных групп Платформы. Волонтеров.

С технической стороны в этой работе ничего сложного нет, поинтересуйтесь, пожалуйста. С точки зрения расхода времени это просто незаметно для людей, привычных к общению в сети. Но вот с точки зрения мотивации… Не думаю, что я должен агитировать, говорить разные пафосные слова. Наверное, это дело политиков? Как специалист я видел свой долг в том, чтобы помочь политсиле, за которую голосовал. А дальше, друзья, нужно работать всем вместе.

Трое из сорока семи тысяч?