Туркменское ТВ показало, как проводит время их президент – он пострелял из автомата, поиграл в боулинг и съездил к «Вратам ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов после долгого отсутствия на фоне слухов о его смерти впервые появился на государственном телевидении.
Об этом сообщает «Настоящее время».
В вечернем эфире туркменского ТВ 4 августа показали репортаж, как туркменский лидер ездит на велосипеде, прогуливается на лошади и стреляет из автоматического оружия. Более 28 минут из 36-минутного выпуска были посвящены тому, как президент:
- покатался на коне по кличке Шаполат и прогулялся с ним;
- протестировал новое оружие, поступившее в арсенал правоохранительных органов;
- проехался на велосипеде с мэром Ашхабада по территории Олимпийского городка, поиграл с ним в боулинг;
- проинспектировал плавательный бассейн вместе с членами кабинета министров;
- поучил ряд министров, включая министра обороны, как правильно делать упражнения в спортивном зале;
- прослушал новый трек от внука Керима под названием «Живи, Туркменистан! Только вперед со скоростью коня!».
- проехал на внедорожнике к «Вратам ада», горящему газовому кратеру посреди пустыни Каракум;
- завершил работу над книгой «Туркменский алабай»: в кадре показали финальную подпись президента на рукописи.
Напомним, что ранее в Туркменистане установили 21-метровый позолоченный памятник действующему президенту.