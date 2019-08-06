Французский экстремал со второй попытки перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде

Француз Фрэнки Запата впервые в истории перелетел через Ла-Манш на флайборде, который сам сконструировал.

Об этом сообщает «ВВС».

Первая попытка, предпринятая в конце июля, окончилась неудачей: изобретатель упал в воду на середине полета.

Во второй раз 40-летний экс-чемпион мира по аквабайку Запата стартовал недалеко от французского Кале и приземлился в бухте святой Маргариты в британском Дувре. Полет занял 22 минуты, преодоленное расстояние – 35,4 километра. По размерам флайборд схож со скейтбордом, в движение его приводят несколько небольших реактивных двигателей, работающих на керосине, баллон с которым находится у пилота в рюкзаке.

- Мы сделали эту машину три года назад, и вот мы пересекли Ла-Манш. Уму непостижимо, - сказал репортерам Запата после приземления и заплакал.

Однако он не уверен, что его полет – историческое событие. По его словам, во время полета он развивал скорость до 170 км/ч. Самой сложной задачей была дозаправка в воздухе. Для этого ему надо было приземлиться на судно сопровождения и поменять рюкзаки с баллоном. Именно этот элемент полета стал причиной неудачи при первой попытке. На этот раз экстремала сопровождало судно большего размера с более широкой площадкой для приземления. За ним также следовали три вертолета.

Фрэнки Запата приобрел широкую известность, пролетев на своем реактивном флайборде над Елисейскими полями во время парада по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля. Командование французской армии заинтересовалось изобретением, и компания Запаты получила грант в 1,3 миллиона евро на его адаптацию под военные нужды.